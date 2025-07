Lamezia, Cristiano: “Tra priorità prima commissione la carenza di personale”

Lamezia Terme - “Desidero ringraziare sinceramente tutti i colleghi consiglieri, sia della maggioranza che della minoranza, per la fiducia e il senso di responsabilità dimostrati. Ci attende un lavoro importante su diversi dossier strategici per il buon funzionamento dell’amministrazione comunale”, così il consigliere Massimo Cristiano che ieri è stato eletto Presidente della Commissione consiliare permanente “Affari generali e personale” del Comune di Lamezia. Tra le priorità della Commissione, Cristiano ha sottolineato “l’urgenza di affrontare la carenza di personale, che rallenta l’efficienza della macchina comunale e, in alcuni casi, ne compromette la capacità di fornire risposte tempestive e concrete alla cittadinanza. Un altro tema centrale sarà la revisione e valutazione di contratti pubblici e regolamenti, al fine di garantirne trasparenza, efficacia e aderenza agli interessi della collettività. Particolare attenzione sarà dedicata alla concreta e reale attuazione del controllo analogo sulla Lamezia Multiservizi, strumento fondamentale per assicurare conformità agli indirizzi dell’Amministrazione comunale e una gestione orientata al servizio pubblico”.

“Sarà una Commissione con una forte connotazione politica – ha aggiunto Cristiano – chiamata a esercitare pienamente il proprio ruolo di indirizzo e controllo sull’attività amministrativa, affinché le decisioni dell’Amministrazione trovino attuazione concreta, coerente e trasparente all’interno dell’apparato burocratico. In qualità di amministratori di questa città, faremo la nostra parte con senso di responsabilità, consapevoli che la qualità dell’offerta amministrativa ai cittadini dipende dal buon funzionamento degli uffici comunali in tutte le loro diramazioni. Valorizzeremo le tante eccellenze che esistono all’interno della macchina amministrativa, ma al contempo non accetteremo sistemi che implicano disorganizzazione e mancati controlli”, ha concluso Cristiano.