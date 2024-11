Lamezia, Forza Italia Giovani: “Riaprire Museo della Memoria”

Lamezia Terme - "In ossequio a quanto pianificato, progettato e finanziato, noi giovani di Forza Italia desideriamo ardentemente che la parte dell’ex comune di Sambiase riceva, finalmente, la considerazione che le è dovuta, nel segno di un rinnovato slancio verso lo sviluppo" è quanto si legge in una nota di Forza Italia Giovani.

"Le opere già annunciate - continuano - corroborate da investimenti certi e presentate pubblicamente dall’Amministrazione comunale, rappresentano una promessa di rinascita per il nostro territorio:L’avvio di nuovi cantieri nella zona del Piano Api, presso il centro cittadino, e il rilascio di concessioni precedentemente sospese, segno tangibile di un rilancio atteso. L’intervento di messa in sicurezza idrogeologica sul torrente Cantagalli, per un valore di €3.210.000,00, con una durata contrattuale di 360 giorni. L’opera, affidata all’impresa Gaeco Service S.r.l., risponde al bisogno di protezione e sicurezza della cittadinanza. La risoluzione della storica problematica idrica in viale San Bruno, che per oltre vent’anni ha negato a trenta famiglie il diritto all’acqua. L’ex consigliere Cristiano, che ha vigorosamente sostenuto questa causa, esprime gratitudine al Sindaco e alla Lamezia Multiservizi per l’impegno profuso nel dare risposta a una ferita tanto profonda".

"La valorizzazione del centro storico - proseguono - attraverso il recupero di circa cento unità abitative dismesse, che verranno destinate a uso sociale. I finanziamenti sono già assicurati, e le abitazioni, che gravitano attorno alla chiesa dell’Addolorata e al Parco Gangia, saranno parte del patrimonio comunale. Con tale progetto, si riscopre un bene prezioso, in ossequio ai princìpi del Piano Strutturale Comunale. La riqualificazione del Parco Gangia, che sorge ai margini del centro storico di Sambiase, resa possibile da progetti esecutivi e finanziamenti definiti, con l’inclusione di una nuova arteria stradale a monte, che ne faciliterà l’accesso e valorizzerà il parco stesso. La costruzione della “Casa Famiglia del Dopo di Noi” nella zona di Anzaro, un’iniziativa finanziata dal PNRR, che si propone di offrire un rifugio sicuro e dignitoso alle persone con disabilità, in una prospettiva di accoglienza e inclusione. La riqualificazione di Piazza 5 Dicembre, che sarà impreziosita da innovazioni tecnologiche per la ricarica di dispositivi, spazi verdi, illuminazione moderna, affinché possa divenire luogo di ritrovo e d’incontro".

"Il rilancio del Mercato Coperto di Sambiase, con una nuova destinazione d’uso del piano superiore, che sarà dedicato a iniziative multimediali e a spazi per associazioni. La riqualificazione del Teatro Grandinetti, sostenuta da fondi ministeriali del programma Metro PON Plus, con l’intento di farne un centro polifunzionale per convegni, spettacoli e mostre culturali, rendendo omaggio al valore della cultura. Il completamento di Piazza Fiorentino, con la creazione di un varco laterale che ne faciliti l’accesso e la fruizione. La rigenerazione dell’area polisportiva di Santa Maria – Sambiase Nord, un progetto dal valore di €2.321.013,85, già affidato per l’esecuzione. L’intervento include la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi destinati a promuovere l’aggregazione sociale e valorizzare la frazione montana".

"Infine, accogliendo un desiderio profondamente radicato nella nostra comunità - concludono - rivolgiamo il nostro auspicio all’apertura definitiva del Museo della Memoria, luogo emblematico e simbolico per Sambiase, e non solo. Un progetto concepito dal professor Umberto Zaffina, il cui impegno merita tutta la nostra gratitudine e rispetto.L’auspicio, il nostro più sentito appello, è che il Sindaco Mascaro, la Giunta e tutti i consiglieri offrano il loro sostegno affinché il Museo della Memoria possa finalmente vedere la luce, a beneficio di tutta Lamezia e della Calabria".