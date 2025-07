Lamezia, Forza Italia plaude alle nomine di Grandinetti e Paradiso

Lamezia Terme – “Maria Grandinetti è il neo presidente del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, Tranquillo Paradiso è il neo assessore del giunta Murone con delega alla Polizia Municipale, la digitalizzazione, i rapporti col Consiglio comunale. Due nomine che entusiasmano i vertici di Forza Italia”. Soddisfazione viene espressa dal segretario provinciale Marco Polimeni, dal vice segretario regionale Emanuele Ionà e dal segretario cittadino Salvatore De Biase. In una nota i tre dirigenti azzurri hanno espresso “apprezzamento per la scelta del Civico Consesso ricaduta su una figura autorevole e valida”.

"Maria Grandinetti - rimarcano - esponente azzurra e funzionaria della Regione Calabria, è la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio Comunale a Lamezia Terme. Un fatto storico che assume una connotazione ancor più importante se si considerano le competenze, l'equilibrio e le capacità culturali del neo presidente. A lei e all'intero Consiglio Comunale rivolgiamo gli auguri di buon lavoro, certi che unitamente al sindaco Mario Murone e alla nuova giunta comunale, sapranno costruire e consolidare il percorso di crescita e sviluppo della città lametina". Il plauso dei tre dirigenti azzurri va, anche, al neo assessore Tranquillo Paradiso: “Imprenditore e politico impegnato in prima linea sul territorio. La conoscenza della comunità, il radicamento nella stessa, la competenza e la professionalità dell’assessore Paradiso saranno assoluta garanzia del suo operato, azione che il partito Azzurro si dichiara, sin da subito, pronto a sostenere”.

L'occasione è utile, inoltre, per rivolgere un ultimo augurio di buon lavoro a Davide Mastroianni, il quale, “a seguito delle surroghe assessorili, potrà continuare a servire la città e il territorio, così come ha fatto negli ultimi anni da consigliere comunale e provinciale. Come partito siamo fieri del percorso compiuto dal partito e del brillante lavoro svolto dal Segretario regionale On. Francesco Cannizzaro: lealtà, coerenza, spirito di appartenenza e merito sono e saranno sempre elementi cardine dell'agire della forza Azzurra".