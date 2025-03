Lamezia, Fratelli d’Italia: “Sicurezza e riqualificazione, un impegno concreto per la città”

Lamezia Terme – Dopo il recente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, tenutosi in Prefettura a Catanzaro, Fratelli d’Italia Lamezia Terme, ribadisce “l’impegno per la sicurezza e la riqualificazione del territorio”. Il Comitato provincial rappresenta, affermano, “un momento fondamentale nella lotta contro il degrado e per la tutela dei cittadini”. In merito all’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza in punti strategici della città, dichirano “è una risposta concreta alle richieste della comunità, un intervento che rafforza il controllo del territorio e la prevenzione della criminalità. Si tratta di un’iniziativa che conferma l’attenzione del Governo e del Ministero dell’Interno verso la sicurezza pubblica, con Fratelli d’Italia sempre in prima linea per garantire ordine e legalità. Parallelamente, si avvia la definitiva bonifica del campo rom di Scordovillo, una ferita aperta per Lamezia Terme da troppi anni. L’azione istituzionale intrapresa mira a risolvere in modo strutturale il problema, con un percorso che garantisca ordine, decoro e una vera integrazione. È una scelta chiara: stop al degrado, sì a un futuro di riqualificazione urbana e sociale”.

Per Fratelli d’Italia Lamezia “in questo percorso, il ruolo della nostra Sottosegretaria agli Interni, on. Wanda Ferro, è stato e continua a essere centrale. Con competenza e determinazione, ha seguito ogni fase del progetto, assicurandosi che il Governo mantenesse le promesse fatte ai cittadini. Il suo impegno è stato decisivo per ottenere risorse, accelerare le procedure e garantire che le operazioni si svolgano in modo efficace e tempestivo. Un ringraziamento particolare va alla Regione Calabria per il ruolo strategico che sta svolgendo nel supportare il processo di sicurezza e riqualificazione del nostro territorio. In particolare, il Presidente Roberto Occhiuto ha dimostrato una visione concreta e una determinazione esemplare nel garantire che questa trasformazione si realizzi con tempi certi e risultati tangibili. La sua attenzione costante e il coordinamento efficace con il Governo nazionale sono elementi fondamentali per il rilancio di Lamezia Terme. Come Fratelli d’Italia Lamezia Terme, continueremo a sostenere questo progetto affinché tutto il percorso segua le tabelle di marcia stabilite e si sviluppi in modo equilibrato e strutturato. Siamo e saremo sempre al fianco dei cittadini, perché Lamezia merita un futuro migliore, fatto di sicurezza, decoro e opportunità di crescita per tutti”.