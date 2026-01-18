Lamezia, Gullo (I Liberali): “Chiediamo al Sindaco rimpasto della Giunta comunale”

Lamezia Terme – “I Liberali, che hanno partecipato attivamente alle ultime elezioni amministrative all’interno della lista civica Lamezia Domani, con i propri candidati impegnati in prima persona nel quartiere di Sant’Eufemia, ritengono doveroso fare chiarezza sul rapporto politico e sul rispetto dovuto ai cittadini che hanno sostenuto quel progetto” è quanto si legge in una nota di Giuseppe Gullo Commissario Provinciale.

“Con rammarico – sottolinea - constatiamo che chi oggi rappresenta Lamezia Domani in Consiglio comunale, consiglieri e assessori, ha scelto di non riconoscere l’impegno politico, organizzativo e territoriale profuso durante la campagna elettorale da una parte significativa della lista. Analogo atteggiamento è stato assunto dal capolista, che ha di fatto praticato una inaccettabile forma di “ghosting politico”, interrompendo ogni confronto e ignorando sistematicamente le segnalazioni e le reali esigenze dei cittadini di Sant’Eufemia”. “Un comportamento che – aggiunge - riteniamo grave non solo sul piano politico, ma soprattutto sul piano del rispetto verso gli elettori, che hanno espresso un consenso chiaro chiedendo attenzione, ascolto e risposte concrete per il quartiere. A questo quadro già preoccupante si aggiungono le recenti vicende legate alla diffusione di audio, rispetto alle quali il Sindaco Mario Murone non ha ritenuto opportuno porgere alcuna forma di scuse né ai cittadini né agli esponenti politici coinvolti”.

“Riteniamo che, in una fase così delicata, il silenzio istituzionale non contribuisca a ristabilire un clima di fiducia e serenità necessario per governare una città complessa come Lamezia Terme. Per queste ragioni, I Liberali ritengono doveroso da parte del Sindaco un atto politico concreto e responsabile, nel rispetto della cittadinanza, attraverso un rimpasto della Giunta comunale, poiché a nostro avviso oggi non sussistono le condizioni ottimali per governare nella giusta direzione”.

“I Liberali – si legge ancora nella nota - si rivolgono quindi direttamente al Sindaco Mario Murone affinché l’Amministrazione comunale apra un confronto diretto, trasparente e inclusivo con chi, pur non sedendo in Consiglio comunale, rappresenta una parte viva e attiva della città. Chiediamo: un incontro ufficiale con il Sindaco e gli assessori competenti; il riconoscimento di un canale stabile di interlocuzione per le problematiche di Sant’Eufemia; l’avvio di un percorso di ascolto pubblico nel quartiere; impegni chiari e verificabili su decoro urbano, sicurezza, manutenzione e servizi. Chiediamo al Sindaco Mario Murone che venga stilata un’agenda programmatica di attenzione e di impegno sul nostro territorio, nella quale siano individuate con chiarezza le priorità che oggi risultano non più rinviabili”.

“In particolare, riteniamo prioritari i seguenti interventi: le scuole, con specifica attenzione alla sicurezza e ai servizi per le famiglie, inclusa la realizzazione di una pensilina o area coperta che consenta ai genitori di attendere e prendere i propri figli anche in caso di pioggia; – la realizzazione nel quartiere di un’area giochi idonea e conforme per i bambini, dotata di giochi inclusivi, e, se possibile, di un’area di sgambettamento per cani; la verifica e la sistemazione dell’illuminazione stradale, poiché in alcune zone i punti luce non sono ancora stati sostituiti o risultano danneggiati; il ripristino e l’asfaltatura delle strade che necessitano di un intervento concreto e non più rimandabile; una progettualità concreta per Piazza Italia, affinché possa essere resa pienamente vivibile, così come è stato fatto e come si continuerà a fare per Piazza Mazzini; una maggiore azione sul decoro urbano e sulla segnaletica stradale, a partire da Piazza Locomotiva; l’asporto del materiale di risulta derivante dalle operazioni di pulizia del verde pubblico. Su queste priorità chiediamo con forza la definizione di un’agenda programmatica chiara e condivisa, che dimostri un’attenzione concreta e continuativa verso il nostro quartiere”.

“Non abbiamo chiesto incarichi né posizioni – dichiarano I Liberali – ma rispetto per il lavoro svolto e per i cittadini che rappresentiamo. Sant’Eufemia non può essere ignorata e la politica non può sottrarsi alle proprie responsabilità. I Liberali continueranno ad essere presenti sul territorio, a raccogliere le istanze dei cittadini e a renderle pubbliche, perché la partecipazione non termina con il voto e il rispetto istituzionale è la base di ogni buona amministrazione”.