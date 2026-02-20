Lamezia, Masi (Pd) ricorda Armando Scarpino a 50 anni dalla scomparsa: "L'eredità di un politico al servizio dei cittadini"

Lamezia Terme - Il 20 febbraio 2026 ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa del Senatore Professor Armando Scarpino, nato a Nicastro il 12 Febbraio 1922.

Il ricordo di Gennarino Masi, consigliere comunale PD: "Ero ancora un bambino quando mio padre ed altri compagni che avevano avuto il privilegio di conoscere il senatore Armando Scarpino, mi parlavano del suo immenso valore come uomo, come professore e come politico. Questi racconti, col passare degli anni, sono diventati sempre più vividi e realistici, avendo avuto modo, col tempo, di leggere tanto sulla sua persona, ed apprezzarne le sue enormi capacità’ umane. Figura storica del panorama politico locale e nazionale, fu più volte Consigliere Comunale e Senatore della Repubblica eletto nelle file del Partito Comunista Italiano. A mezzo secolo dalla sua morte, il suo operato e la sua figura mantengono una straordinaria attualità, delineando un modello di impegno politico fondato sulla competenza, l'umanità e una profonda coerenza morale, apprezzata anche dagli avversari politici. L'intera azione politica del senatore Scarpino fu animata da un principio fondamentale: essere sempre dalla parte dei più deboli, dalla parte di chi aveva più bisogno di tutela e di riconoscimento di diritti. Questa scelta di campo che si tradusse in un'intensissima attività parlamentare e locale, mai disgiunta da un forte legame con la sua terra, lo pongono, nel panorama politico locale e nazionale, tra gli uomini più brillanti e valenti che il Pci e la sua città potessero avere".

Le sue battaglie, ricorda Masi "hanno segnato profondamente la storia sociale ed economica della Calabria. Condusse un'importante battaglia contro l'analfabetismo, che considerava una causa di subalternità in grado di compromettere la dignità delle persone e la crescita culturale e produttiva del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno, Si spese intensamente per il diritto alla coltivazione della terra, sostenendo l'occupazione delle terre del latifondo. Fu inoltre in prima linea a fianco dei lavoratori dell'ex SIR, ai quali non fece mai mancare il suo sostegno, recandosi personalmente a portare viveri e conforto durante i giorni di protesta per la difesa del posto di lavoro. I lavoratori ne parlano ancora ora a distanza di anni con affetto ed ammirazione. Il professore Armando Scarpino, nei giorni di quella dura lotta era diventato uno di loro! Al di là dei risultati politici, ciò che emerge con forza dai ricordi è la dimensione umana di Armando Scarpino. Dotato di sconfinata cultura e doti relazionali e comunicative, era capace di usare modi semplici per far capire a tutti il senso della sua scelta di campo. La sua capacità di dialogare con il bracciante, l'operaio, il docente universitario o il ministro era una delle sue peculiarità. Non era un politico da palazzo, lo si poteva incontrare mentre distribuiva personalmente "l'Unità" sul corso, durante le sue visite in ospedale per comprendere le necessità dei reparti, o nei cantieri per verificare l'avanzamento dei lavori. Questa vicinanza alla gente e ai suoi problemi era l'essenza del suo modo di intendere la politica: un servizio disinteressato, mai motivato da ragioni personali".

A cinquant'anni dalla sua scomparsa, conclude il consigliere Pd: "l'insegnamento di Armando Scarpino risuona con forza. Molte delle sue lotte si sono trasformate in diritti acquisiti ai nostri giorni. La sua storia, insieme a quella dei suoi compagni di partito, Costantino e Vittorino Fittante, Tonino Dattilo, Mario Roperto, Gianni e Graziella Riga, Ciccio Blaganò, rappresenta una classe politica animata da ideali, rispetto reciproco e un profondo senso dello Stato. In un'epoca di crescente distanza tra cittadini e istituzioni, la sua figura rimane un faro: un esempio di come la politica, quando interpretata con intelligenza, capacità e grande senso morale, possa realmente migliorare le condizioni di vita delle persone e costruire un futuro migliore".