Al Palasport di San Pietro a Maida Icierre Lamezia affronta Rhegion 730

Lamezia Terme - "Con lavori e procedure ancora in itinere continuerà anche questa settimana il tour dell’Icierre Lamezia alla ri-scoperta degli impianti adatti al calcio a 5 nella provincia catanzarese". Questa volta - rendono noto - ad ospitare la formazione neroverde sarà il Palasport di San Pietro a Maida nella sfida che vedrà Villella e compagni affrontare la formazione della Rhegion 730. Una sfida già vista nella finale di Coppa Italia che ha creato entusiasmo in tutto l’ambiente sportivo lametino, non solo per il successo in sé ma anche per la location che aveva creato aspettative che purtroppo sono rimaste tali.

"Siamo arrivati alla diciannovesima giornata - commentano in una nota - e continua il testa a testa tra Icierre e Reggio Calabria che non intendono mollare la presa. Reggio Calabria all’assalto ed Icierre a difendere la prima posizione con tre punti di vantaggio. Un margine minimo che la formazione di mister Pellegrino deve gestire per altre sette partite che non saranno certo delle passeggiate di salute, tutt’altro! Certo a questo punto della stagione contano le vittorie e con il doppio impegno nella coppa nazionale non si può andare per il sottile; determinazione e concretezza in ogni partita. Sabato pomeriggio potrebbe essere una tappa interlocutoria verso la la meta con Icierre che affronta la Rhegion 730 e Reggio Calabria che ospita il Kroton. La sfida di San Pietro a Maida non avrà nulla a che vedere con la finale di coppa perché, dall’altra parte, le cose sono molto cambiate ma occhio a non sottovalutare gli avversari che in ogni caso daranno il massimo contro la capolista".

La gara in programma alle ore 16:30 sarà arbitrata dai signori: Alessandro Petrosino e Matteo Zappa con Vincenzo Mazza al cronometro.