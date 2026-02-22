Lamezia, Noi Moderati: "Adesione a Sorical segnale di responsabilità e unità"

Lamezia Terme - Noi Moderati esprime "soddisfazione per il voto del Consiglio comunale sull’adesione del Comune di Lamezia Terme al capitale sociale di Sorical, un passaggio strategico che rafforza il ruolo della città nella gestione del servizio idrico integrato".

Il dato politico più rilevante, affermano dal partito in una nota "è la convergenza ampia e trasversale registrata in Aula: non solo la maggioranza di centrodestra, ma anche l’opposizione di sinistra ha votato favorevolmente. È un segnale chiaro di maturità istituzionale e di responsabilità. Quando si affrontano temi centrali per la comunità, come la gestione dell’acqua, l’interesse della città deve prevalere su ogni appartenenza. Con questa decisione Lamezia entra pienamente nella governance del servizio idrico, partecipando al capitale sociale e acquisendo un ruolo diretto nei processi decisionali. È una scelta che rafforza il peso politico e istituzionale del Comune e consente alla città di essere protagonista nelle dinamiche regionali".

In questo quadro di ampia condivisione, Noi Moderati Lamezia rileva "con rammarico l’astensione dei consiglieri Masi e Lo Moro. L’esito delle votazioni mette in evidenza come il PD e il centrosinistra abbiano di fatto isolato Masi e Lo Moro, relegando il presunto capo dell’opposizione nel gruppo misto insieme ad un componente della maggioranza, lontano dai propri organismi e dal gruppo consiliare. Pur rispettando le diverse posizioni, riteniamo che su un atto di tale rilevanza per la città fosse auspicabile una scelta chiara, coerente con l’interesse generale e non condizionata da logiche politiche o tatticismi che poco hanno a che fare con le reali esigenze dei cittadini. Per Noi Moderati questa adesione rappresenta un atto concreto su cui costruire una gestione più efficiente, trasparente e attenta alle esigenze di famiglie e imprese. Lamezia ha dimostrato che sulle scelte strategiche è possibile trovare una larga convergenza. È questa la politica che serve: concreta, determinata e orientata esclusivamente al bene della Città".