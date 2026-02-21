Il pilota lametino Angelo Mercuri premiato a Roma

Roma - Il pilota lametino Angelo Mercuri è stato premiato oggi a Roma, presso l'Auditorium Conciliazione, per l'11° titolo italiano conquistato nel 2025 tra le Bicilindriche Salita. Acisport in data odierna, ha premiato i "Campioni dell'Automobilismo 2025" delle varie discipline e tra i premiati - si legge in una nota - c'era anche il pilota calabrese della Scuderia New Generation Racing. Mercuri, infatti, su Fiat 500, ha agguantato l'ennesimo titolo di categoria nelle Bicilindriche, scrivendo il suo nome nell'albo d'oro salitaro ancora una volta. La soddisfazione è illimitata per Angelo Mercuri, che ha ancora fame di vittorie e il pilota Lametino vorrà confermarsi anche in questa stagione.

Nella giornata di domenica 22 invece, Mercuri sarà presente anche alla premiazione dell'Assominicar, che premierà i protagonisti di queste piccole auto che emozionano ancora oggi. La premiazione Assominicar si svolgerà in Campania, presso la sala ristorante del Circuito di Sarno e il Calabrese sarà premiato in quanto vincitore del gruppo 5 Salita. Due importanti eventi quelli menzionati, che danno merito ai risultati conquistati da Angelo Mercuri.