Auto finisce nel lago di Como, coppia muore annegata: la donna era originaria della Calabria

Como – Auto finisce nel lago di Como. Morti i due passeggeri. Secondo quanto si apprende, la donna, Tiziana Tozzo, 45 anni, era originaria della Calabria. Sui social in queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio. I corpi di Tiziana Tozzo, che viveva a Cantù, e del conducente, Morgan Algeri, 38 anni di Brembate Sopra, sono stati recuperati questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Ieri sera i soccorritori sono arrivati il più presto possibile, i pompieri con il gommone e le torce su un lago mosso per il forte vento, ma non c'era modo di immergersi così in basso. Morgan Algeri, pilota della scuola di volo di Caravaggio (Bergamo) viaggiava con Tiziana Tozzo, originaria di Canolo, piccolo centro del Reggino che lascia un figlio adolescente. Ora sarà la polizia a ricostruire l’accaduto.

