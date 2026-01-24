Coppia aggredita dal vicino di casa a Bagnara Calabra, arrestato dai carabinieri

Bagnara Calabra - Ha aggredito i vicini di casa colpendoli anche con parti di una pedana in legno e un mattarello ed è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di lesioni personali, danneggiamento e minacce. L'episodio è avvenuto nel quartiere Marinella di Bagnara Calabra, dove, dopo numerose segnalazioni al 112, i militari dell'Arma sono intervenuti per la presenza di una persona in evidente stato di escandescenza. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Villa San Giovanni e della Stazione di Bagnara hanno trovato due motocicli distrutti e l'abitazione delle vittime danneggiata. Queste ultime, una donna e un uomo, avrebbero subito una brutale aggressione da parte di un vicino di casa, apparso fortemente alterato dall'abuso di sostanze alcoliche.

Colpito alla nuca con parti di una pedana in legno e con un mattarello da cucina, l'uomo presentava ancora il volto coperto di sangue mentre la donna sarebbe stata colpita con un pugno al volto che le ha fatto perdere i sensi. Prestati i primi soccorsi e raccolto le testimonianze delle due vittime, traportate in ospedale, i carabinieri si sono recati nell'abitazione dell'uomo indicato come autore dell'aggressione. Ancora con evidenti segni di colluttazione sulle mani e in uno stato di alterazione psicofisica, il soggetto è stato arrestato su disposizione della Procura di Reggio Calabria. Il provvedimento è stato poi convalidato dal gip che, riconoscendo la gravità dei fatti e la pericolosità del soggetto, ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.