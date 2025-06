Donna accoltellata nella sua abitazione nel Reggino, si cerca aggressore

Reggio Calabria - Una donna è stata accoltellata a Reggio Calabria. I fendenti sferrati da un uomo l'hanno raggiunta ad un fianco ma senza interessare organi vitali, è ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto all'interno di un'abitazione, in pieno centro storico, dove la vittima, di 49 anni, si prostituiva. Agli investigatori della Squadra mobile che stanno indagando, la donna non ha fornito particolari indicazioni agli inquirenti per poter identificare l'aggressore se non il fatto che lo ha incontrato poche ore prima.

Sul luogo dell'aggressione la polizia scientifica ha eseguito i rilievi mentre la Squadra mobile sta conducendo le indagini coordinate dal sostituto procuratore di turno Daniele Scarpino. Gli investigatori stanno anche cercando di capire quale sia stato il movente che ha spinto l'uomo ad accoltellare la donna. In queste ore stanno visionando le riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e non è escluso che presto l'uomo possa essere individuato.