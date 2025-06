Oltre 300 atleti al Memorial di Karate a Vibo Valentia: un omaggio al Maestro Domenico "Mimmo" Maurino

Vibo Valentia – Un’intera giornata dedicata al karate e al ricordo di un grande maestro. Si è svolto con grande successo il Memorial di Karate in onore del Maestro Domenico "Mimmo" Maurino, un evento organizzato dal Comitato Regionale Calabria che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti, provenienti da diverse parti della regione. A rendere l'occasione ancora più speciale è stata la presenza del Maestro Lucio Maurino, pluricampione e figlio del grande Mimmo, che ha portato il suo carisma e la sua esperienza a un pubblico entusiasta.

27 atleti curinghesi hanno partecipato all’evento, ed in 14 hanno raggiunto i gradini del podio. Tra le società partecipanti, Karate Curinga ha dimostrato ancora una volta il proprio valore, in una competizione di alto livello. Grazie al grande impegno e alla determinazione dei ragazzi, la squadra ha conquistato il 4° posto nella classifica per società, portando a casa una prestigiosa coppa.

I risultati individuali: Medaglie d’oro per PALLARIA Lorenzo, GUGLIOTTA Daniel e LORUSSO Giacomo; Medaglie d’argento per PELLEGRINO Sofia, MAZZOTTA Samuel, ATTANASI Virginia e FERRARO Maria Neve; Medaglie di bronzo per GALLO Alessio, ATTANASI Antonio, SCALISE Antonio, PIZZONIA Pietro, PAONESSA Giuseppe, SEPE Gabriel e GUGLIOTTA Tommaso.

"Ogni atleta ha dato il massimo - evidenziano in una nota - mostrando grinta, tecnica e spirito sportivo, contribuendo all’ottima reputazione della squadra. Anche chi non ha conquistato il podio ha ben figurato, dimostrando progressi e determinazione".

Il Memorial di Karate non è stato solo una competizione, ma "un momento di crescita, condivisione e celebrazione dello sport. La memoria del Maestro Mimmo Maurino continua a vivere attraverso i suoi insegnamenti e l’impegno di chi, come suo figlio Lucio, porta avanti con orgoglio la passione per il karate. Curinga esce da questa competizione a testa alta, con la consapevolezza che il vero valore dello sport sta nel mettersi alla prova, migliorarsi e condividere insieme emozioni indimenticabili".