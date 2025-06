Pilota lametino Gullo miglior tempo assoluto nelle prove a Campodorato nello Speed down

Nocera Terinese - Si sono disputate ieri le prove ufficiali del 1° Gravity Race Car di Nocera Terinese in località Campodorato. La kermesse sportiva riservata alla specialità di speed down completamente green è stata organizzata dal Comune di Nocera in collaborazione con la scuderia Speed down project di Settingiano ed è valida come seconda prova del Campionato Italiano usacli di specialità e per il Campionato interregionale Calabria/Sicilia.

Al via i migliori interpreti della categoria che anno dopo anno sta ricevendo sempre più consensi ed apprezzamento sotto la guida del Presidente Francesco Rotella che da ben 17 anni si cimenta in tutta Italia con risultati altisonanti che gli hanno permesso di potersi issare tra i migliori discesisti d'italia (già Campione Italiano in Passato) e d'Europa. "I risultati delle prove cronometrate - si legge in una ntoa - hanno visto in pole position il Campionissimo Pilota ufficiale del gruppo Caffo 1915 Claudio Gullo di Lamezia Terme, il "Calabrese Volante" Primatista Mondiale in carica di Motonautica Offshore, Pluricampione Italiano di Karting ed Automobilismo nonché plurimedagliato CONI al Valore Atletico in sport diversi e nominato nel 2024 dal Consiglio Regionale della Calabria "Leggenda dello sport Calabrese nel Mondo" alla guida di una vettura Formula c4 (la classe regina di questo sport) greenmamba prestatagli proprio da Francesco Rotella tramite il costruttore di Bolzano Gerold Spitaler ha chiuso tutte e 3 le manche di cronodiscesa al vertice stabilendo la "pole position assoluta" nonostante la pochissima esperienza in questo genere di sport".