Ennesimo assalto con esplosivo a un bancomat, colpita banca nel Cosentino

Cosenza - Non si fermano gli assalti notturni con esplosivo ai bancomat in Calabria. Questa volta il colpo è avvenuto, intorno alle 3:30, a Santo Stefano di Rogliano, in provincia di Cosenza, dove ignoti hanno fatto esplodere lo sportello della filiale della Banca Centro Calabria. Secondo quanto si apprende i banditi avrebbero sottratto circa 90mila euro.

Al vaglio del Nucleo operativo della compagnia carabinieri di Rogliano le immagini di videosorveglianza sia della banca sia degli altri esercizi commerciali vicini, nel tentativo di indentificare gli autori del colpo. I militari, secondo quanto si apprende, sarebbero già sulle tracce di uno dei componenti della banda. Dal 23 dicembre si tratta dell'ottavo episodio a danno di sportelli bancari e postali. Gli ultimi in ordine di tempo a Decollatura e Vallefiorita, in provincia di Catanzaro.