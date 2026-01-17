Tutti gli impegni delle squadre lametine e dell'hinterland, dalla Promozione alla Terza Categoria

Lamezia Terme – Nuovo week-end d’impegni per le compagini lametine, o comunque dell’hinterland, militanti tra la Promozione e la Terza Categoria. Andiamo a vedere più nel dettaglio quelle che saranno le singole sfide in programma alle 14:30 di oggi e domani

Promozione

Seconda giornata di ritorno nel girone B. Addirittura cinque gli anticipi odierni: Bianco-Melito, Pino Donato Taverna-Deliese, Pizzo-Gioiosa Jonica, Taurianova-Comprensorio Capo Vaticano e Val Gallico-San Nicola Chiaravalle Soverato. Domani le tre sfide restanti, tra cui quella del “Rocco Riga” tra l’Atletico Maida e l’Africo. I giallorossi hanno vinto le ultime due gare giocate tra le mura “amiche”. I reggini sono ultimi in condominio con il Bianco, ma in netta ripresa considerato che, dopo aver perso tutte le prime tredici gare, hanno vinto due delle tre più recenti, cedendo, peraltro di stretta misura, solo al cospetto del forte Val Gallico. Maida ed Africo sono, assieme al Bianco, le sole tre compagini del girone che non hanno ancora mai pareggiato. Domani al “Riga” sarà anche sfida tra la penultima e la terzultima peggior difesa del torneo. La formazione ionica inoltre vanta, si fa per dire, l’attacco più anemico con appena undici reti all’attivo. Match delicato ed estremamente importante per l’Atletico Maida dato che in caso di vittoria con tutta probabilità vedrebbe lievitare l’attuale +6 sulla zona play-out. Nell’occasione non mancheranno, tuttavia, i problemi di formazione per mister Saladino, dovendo fare a meno, oltre al solito Romagnuolo, dello squalificato Mascaro e degl’infortunati Rubino, Nicolazzo e Balde. Quest’ultimo dovrà restare fermo circa un mese e mezzo per la rottura del quinto metatarso del piede.

Buone notizie per il sodalizio dell’hinterland lametino provengono, invece, dalla speciale classifica, aggiornata alla quindicesima giornata di andata, relativa al “Progetto Valorizzazione Giovani” del girone B di Promozione. Qualora al termine della stagione tale posizionamento sarà confermato e Scalese e compagni centreranno quantomeno la salvezza, al club del presidente Sgrò il Comitato Regionale della Lnd corrisponderà un premio economico pari ad euro 6370,37. Importi progressivamente più bassi andranno comunque anche alle società che chiuderanno tale speciale graduatoria al secondo, come peraltro fatto nella passata stagione proprio dall’Atletico Maida, terzo e quarto posto.

Prima Categoria

Ultima di andata nel girone B. A riposare, stavolta, doveva essere il fanalino di coda Academy Crotone, ma dopo la vergognosa e violenta aggressione del suo capitano all’arbitro al termine del match di sabato scorso con il Cirò Marina, la società pitagorica ha annunciato con un comunicato la decisione di ritirare la squadra dal torneo per dedicarsi, d’ora in avanti, soltanto all’attività di settore giovanile. Tre le gare in programma oggi pomeriggio: Promosport Lamezia – Stelle Azzurre Silana, Brutium Cosenza – Garibaldina e Le Castella Calcio – Commenda.

Al “Riga”, dunque, la neo capolista, in attesa del recupero del derby tutto sangiovannese tra la Silana e le stesse Stelle Azzurre, Promosport, fresca di approdo in semifinale di Coppa Calabria, proverà a centrare quella che sarebbe la sesta vittoria consecutiva in campionato. Match che Gallo e compagni dovranno comunque prendere con le pinze dato che i silani, attualmente distanti tre lunghezze dal quinto posto, ma con una gara in meno, hanno perso una sola volta nelle ultime otto uscite. In trasferta, tuttavia, non hanno mai vinto ed hanno segnato meno di tutti. Contro la compagine di San Giovanni in Fiore, sicuro assente lo squalificato Kamel.

Impegno esterno per la Garibaldina. Si giocherà sul campo di Rogliano a seguito della momentanea indisponibilità del terreno di gioco della Brutium Cosenza. Soveritani sostanzialmente equidistanti tanto dalla zona play-off che da quella play-out, ma reduci da quattro kappaò. Un successo, ma a spese del derelitto Academy Crotone, e quattro sconfitte per i cosentin, terzultimi assieme al Petronà. Nessun problema di formazione per il trainer dei giallorossi del Reventino, Gianluca Perrone.

Seconda Categoria

Si disputa la prima di ritorno. Nel girone B, due delle complessive sei sfide si giocheranno oggi: si tratta di Belvedere Calcio – San Michele Donnici e del derby lametino tra la Raffaele Nicastro ed il Pianopoli, in programma alle 18:00 al “Rocco Riga”. I biancazzurri di mister Meraglia sono imbattuti da ormai nove turni, nei quali hanno raccolto la bellezza di ventitre punti. Sono tra l’altro reduci da sei affermazioni di fila, tanto da essersi portati in terza posizione, a tre sole incollature dalla vetta. Perdendo sabato scorso a Belvedere Marittimo, il Pianopoli ha invece visto interrompersi la propria striscia di quattro affermazioni consecutive, ma resta comunque fuori dalla zona play-out.

Domani pomeriggio il Conflenti ospiterà al “Colosimo” il quotato Città di Aprigliano. I gialloblù del Reventino, penultimi con soli tre punti, sono reduci da sei battute di arresto consecutive.

Questo, ad ogni modo, il quadro completo di giornata: Belvedere Calcio – San Michele Donnici (oggi); Raffaele Nicastro – Pianopoli (oggi, al Riga, alle 18:00); Audace San Marco – Real Malvito 2024; Conflenti – Città di Aprigliano; Fagnano – Colosimi Calcio; Komunicando IKST – Nuova Grisolia Calcio.

Di seguito i risultati del turno precedente: Audace San Marco – Raffaele Nicastro 0 - 1; Belvedere Calcio – Pianopoli 2 – 1; Conflenti – Nuova Grisolia Calcio 0 – 3; Fagnano – San Michele Donnici 0 – 7; Komunicando IKST – Colosimi Calcio 1 – 2; Real Malvito 2024 – Città di Aprigliano 0 – 1

Si ripartirà dalla seguente classifica: San Michele Donnici 27; Nuova Grisolia Calcio 25; Raffaele Nicastro 24; Città di Aprigliano 23; Belvedere Calcio 19; Audace San Marco 18; Pianopoli 16; Colosimi Calcio 13; Komunicando IKST 12; Real Malvito 11; Conflenti 3; Fagnano# -1

# 2 punti di penalizzazione

Anche nel girone D due gli anticipi odierni: Città di Tropea – Comprensorio Vibonese e lo scontro salvezza tra Atletico Feroleto e Tiriolo. Feroletesi che mercoledì 28 gennaio dovranno recuperare il match interno con il Francica non disputatosi sabato scorso per impraticabilità del terreno di gioco. Tornando alla sfida odierna, i neroverdi dovranno cercare di far valere il fattore campo al cospetto di un avversario che in trasferta ha sin qui raccolto appena un punto.

Impegno casalingo anche per l’altra compagine nostrana del girone, vale a dire il Mac 3 che al Comunale di Migliuso riceverà il fanalino di coda Francica. I serrastrettesi hanno vinto sei delle ultime otto partite, perdendo soltanto in casa della capolista Tropea. Dopo il pari di domenica scorsa a Briatico, il distacco dalla vetta è tuttavia lievitato a sei lunghezze.

Questo il quadro completo di giornata: Atletico Feroleto – Tiriolo 2023 (oggi); Città di Tropea – Comprensorio Vibonese (oggi); Briatico – Ricadese; Mac 3 – Francica; San Costantino Calabro – U.S. Girifalco; Stalettì – Zungrese

Così sono andate le cose nel turno precedente: Atletico Feroleto – Francica n.d. (per impraticabilità di campo); Città di Tropea – Tiriolo 2 - 0; Ricadese – U.S. Girifalco n.d. (per impraticabilità di campo); Briatico – Mac 3 1 - 1; San Costantino Calabro – Zungrese 2 - 1; Stalettì – Comprensorio Vibonese 1 - 4

Questa la classifica aggiornata: Città di Tropea 29; San Costantino Calabro 26; Mac 3 23; Comprensorio Vibonese 20; Ricadese* 17; U.S. Girifalco*e Briatico 15; Zungrese 10; Atletico Feroleto* 9; Tiriolo 7; Stalettì 4; Francica* # 0

# 4 punti di penalizzazione

*una gara da recuperare

Terza Categoria

Nona giornata, nonché ultima di andata, nel girone E dell’ultimo dei campionati dilettantistici regionali. Queste le sfide in programma domani: Skilletion – Maida (oggi a Palermiti); Accaria-Galli – Serrastretta (a Feroleto Antico); Amaroni 08 – Cenadi Calcio; Excalibur 1997 – Nuova Valle (alle 17:30 al Riga); Invictus Accademy 2024 – San Pietro Apostolo 1963 (a Decollatura).

Di seguito i risultati maturati nello scorso fine settimana: Cenadi Calcio – Accaria-Galli 7 - 1; Maida – Amaroni 1 - 2; Nuova Valle – Skilletion 0 - 2; San Pietro Apostolo – Excalibur 1997 2 - 0; Serrastretta – Invictus Accademy 2024 n.d. (per impraticabilità di campo).

Quest’ultima gara sarà recuperata domenica 15 febbraio alle ore 15:00. Pesanti strascichi disciplinari ha invece riserbato ai lametini dell’Excalibur la gara giocata domenica scorsa a San Pietro Apostolo. I calciatori Diarra, Coulibaly, Donato I. e Fatty sono stati squalificati, rispettivamente, fino al 12 maggio, fino al 17 aprile, nonché per cinque e tre gare.

Si riparte dalla seguente classifica aggiornata: Amaroni 20; San Pietro Apostolo 18; Serrastretta* 16; Invictus Accademy* e Skilletion 12; Excalibur # e Maida 9; Nuova Valle 6; Cenadi 5; Accaria-Galli 2

# un punto di penalizzazione

*una gara da recuperare

Ferdinando Gaetano