Falso allarme bomba in residenza universitaria a Reggio Calabria, nessun ordigno trovato

Reggio Calabria - È stato un falso allarme bomba quello in via Roma a Reggio Calabria dove una telefonata anonima in Questura aveva segnalato la presenza di un ordigno all'interno della residenza universitaria che si trova in pieno centro cittadino. Gli agenti delle Volanti e gli artificieri hanno terminato di eseguire i controlli e non hanno trovato alcuna bomba. La strada è stata quindi riaperta al traffico, così come sono ritornati nei loro alloggi gli studenti universitari e i residenti dei palazzi vicini. Resta, quindi, da capire il perché della segnalazione anonima. Telefonata per la quale è presumibile che sia aperta una indagine per procurato allarme.

