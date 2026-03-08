Lamezia, parte "Abilità in movimento": sport e terapie per l’inclusione con Tycke Sport

Lamezia Terme - Prende ufficialmente il via “Abilità in Movimento: Integrazione e Benessere attraverso lo Sport”, il progetto promosso dalla TYCKESPORT APD e finanziato dalla Regione Calabria (Avviso “SuperAbilities” - PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027). Il progetto, approvato con Decreto Dirigenziale regionale n. 3056 del 03/03/2026, mira a coinvolgere 12 destinatari selezionati tra i soggetti più esposti al rischio di esclusione sociale. L’iniziativa si rivolge a minori e persone in condizioni di fragilità e indigenza, offrendo un percorso multidisciplinare della durata di 24 mesi completamente gratuito.

Chi può partecipare

"Il bando di selezione - spiegano - è aperto ai residenti in Calabria che rientrano in una delle seguenti categorie. Persone con disabilità: certificata ai sensi della Legge 104/92 (con priorità per l'art. 3 comma 3 e, in subordine, l'art. 3 comma 1). Minori in stato di indigenza: appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a € 18.000,00".

Un modello innovativo: Sport e Terapie

Il programma garantisce "14 ore mensili di attività che fondono discipline sportive (come Badminton, Pickleball, Atletica e Bocce) a tre specifiche Terapie Non Farmacologiche (TNF): Musicoterapia con Moisikè Aps, Teatroterapia e Ippoterapia".

“Vogliamo rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie che vivono la sfida della disabilità unita al disagio economico,” dichiara il Legale Rappresentante. La selezione e il monitoraggio saranno curati da uno staff multidisciplinare composto dal Coordinatore di Progetto, dall'Educatrice Professionale e dal Legale Rappresentante.

Trasparenza e Territorio

Pur non essendo un adempimento strettamente obbligatorio, la TYCKESPORT APD "ha scelto di informare proattivamente i Servizi Sociali del Comune di Lamezia Terme e il Distretto Socio-Sanitario dell’ASP di Catanzaro. Questa iniziativa di raccordo territoriale mira a garantire la massima diffusione dell'opportunità e a favorire la sinergia con le realtà che già operano a supporto delle famiglie sul territorio".

Informazioni e Selezione

Tutte le informazioni dettagliate sulla selezione, i criteri di punteggio e la modulistica da compilare sono disponibili esclusivamente online sulla pagina ufficiale del progetto (clicca qui).