Gdf sequestra 250mila euro nascosti nei doppi fondi di un’auto a Locri

Locri (Reggio Calabria) - La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nel corso di alcuni controlli sul territorio, ha scoperto e sequestrato 250 mila euro nascosti all’interno di un’auto che transitava lungo la Statale 106 nel territorio del comune di Locri. L'ingente somma si aggiunge ai 400 mila euro sequestrati dalle Fiamme Gialle qualche giorno fa in prossimità del raccordo autostradale di Rosarno, nella Piana di Gioia Tauro. Il denaro era stato occultato in due doppi fondi ricavati sotto i sedili anteriori, in banconote di taglio variabile da 5 a 500 euro, che sono state sottoposte a sequestro. Gli inquirenti sospettano che il danaro fosse destinato all'acquisto di ingenti partite di cocaina dalle cosche di 'ndrangheta Joniche e tirreniche della provincia di Reggio Calabria. Il conducente del veicolo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Locri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA