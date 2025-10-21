Grave incidente sulla statale 682 “Jonio-Tirreno” nel Reggino, tre morti

Reggio Calabria -  E' di tre morti il bilancio di un incidente stradale, oggi pomeriggio, sulla strada statale 682 Jonio-Tirreno, nel comune di Gioiosa Ionica, nel Reggino. Due persone sono decedute sul colpo, la terza in ospedale. L'incidente è avvenuto tra un'autovettura e un autobus, per cause in corso di accertamento. Le tre vittime viaggiavano a bordo dell'auto.     Sul posto sono intervenuto i carabinieri, gli operatori sanitari anche con l'ausilio di un elicottero, i vigili del fuoco e personale dell'Anas.

