In fiamme boschi e vegetazione a Badolato e Petrizzi: in azione anche canadair

Catanzaro - Giornata impegnativa per la lotta agli incendi in Calabria. Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Chiaravalle Centrale sono, infatti, impegnate da questa mattina rispettivamente su incendi bosco in località Guardia nel comune di Badolato e nel comune di Petrizzi. Nel comune di Petrizzi ad operare congiuntamente con i vigili del fuoco anche le squadre di Calabria Verde ed un DOS per coordinare le operazioni di spegnimento. Considerata la vastità del fronte di fuoco inviati un elicottero regionale, un Canadair CAN23 ed un Erickson S64 Aquila Rossa. Nel comune di Badolato ad operare la squadra dei vigili del fuoco coordinata da un Direttore delle Operazioni di Spegnimento del Comando di Catanzaro e con il supporto aereo di un Canadair CAN20.

