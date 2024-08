In fiamme collina tra Tropea e Parghelia, incendio lambisce zona di Maresusa

Vibo Valentia - Un grosso incendio sta interessando la zona collinare tra Tropea e Parghelia. Da quello che si apprende infatti stanno bruciando ettari di vegetazione con le fiamme molto vicine al villaggio Maresusa, al momento - dalle informazioni apprese - non ci sono pericoli per le persone all’interno della struttura.

Sul posto la squadre del Distaccamento del Ricadi, del distaccamento di Vibo Marina con supporto di Autobotte della sede centrale di Vibo per rifornimento idrico. Si lavora per cercare di circoscrivere il fronte di fuoco ed evitare il propagarsi in prossimità delle abitazioni.