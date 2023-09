Incendio vicino casa nel Reggino, Carabinieri salvano anziano

Reggio Calabria - Le fiamme minacciano un'abitazione a Cinquefrondi; intervengono i Carabinieri e salvano un anziano che era tra i fumi sviluppati dal rogo. I militari della Stazione di Taurianuova erano stati chiamati da una donna allarmata: "c'è un incendio vicino ad una casa con all'interno una persona anziana, ma non c'è nessuno a darci una mano". Le pattuglie intervenute si sono trovate di fronte ad una situazione critica, con fiamme estese per circa 4 ettari che lambivano anche l'ingresso di un'abitazione. I Carabinieri sono entrati subito dentro casa, hanno messo al riparo l'anziano e lo hanno portato al posto di medicazione allestito dal 118. Pericolo scampato per l'uomo che, una volta riaccompagnato a casa, dopo che le fiamme erano state domate e l'aria messa in sicurezza, ha donato un bacio ai militari e seduto a tavola ha confessato: "da giovane avrei voluto fare anch'io il Carabiniere".

