Incidente mortale sulla statale 106 a Sibari, perde la vita 19enne sbalzato fuori dall'auto

Cassano allo Ionio (Cosenza) - Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri nel Cosentino. Un giovane di appena 19 anni, Mattia Porto, che risiedeva nella frazione di Papanice a Crotone, ha perso la vita in un violento impatto con un’altra auto sulla Statale 106 nei pressi del Parco archeologico di Sibari, in provincia di Cosenza. Altre cinque persone sono rimaste ferite di cui due sono in gravi condizioni. Il violento scontro è avvenuto tra l’auto a bordo del quale c’era la vittima e altri 4 ragazzi e una vettura guidata da un uomo.

Lo scontro è avvenuto tra l'auto a bordo della quale si trovavano 5 ragazzi di Crotone che stavano rientrando da Napoli e una vettura guidata da un uomo di Rossano. Luogo dell'incidente il 'curvone della morte' un tratto di strada tra gli scavi archeologici di Sibari ed il ponte sul Crati dove già nel passato ci sono stati diversi incidenti mortali, tra cui quello del 14 agosto 2021 nel quale morirono tre ragazzi. Secondo il racconto dei soccorritori giunti sul luogo dell'incidente, Mattia Porto è deceduto sul colpo; l'auto sulla quale viaggiava è finita fuori strada ed il giovane sbalzato fuori dall'abitacolo: il corpo senza vita è stato trovato ad alcuni metri di distanza dal luogo dell'impatto. Gravemente ferite le altre persone coinvolte nello schianto: due sono state portate all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, le altre tre al 'Giannettasio' di Rossano-Corigliano. Da chiarire la dinamica dell'incidente sulle cui causa stanno indagando le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia stradale, vigili del fuoco e Suem 118. La statale 106 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.