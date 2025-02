Incidente sul lavoro a Siracusa, deceduto 26enne calabrese

Siracusa - E’ deceduto l’operaio di 26 anni, originario della Calabria, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto l’11 febbraio scorso in via Piave, a Siracusa. Il giovane era impegnato negli interventi di illuminazione pubblica nella zona ed era su un cestello quando, per cause ancora da accertare, un mezzo pesante ha urtato il braccio meccanico. L’operaio è precipitato e l’impatto gli ha provocato delle lesioni molto gravi: è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa e dopo tre giorni è morto.

