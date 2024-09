Incidente sulla statale 106 a Trebisacce, 22enne muore in ospedale

Cosenza – È morto per le gravi ferite riportate un ragazzo di 22 anni rimasto coinvolto in un incidente fra due auto avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 106 a Trebisacce e residente a San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza. Sin da subito le condizioni di Giuseppe Pio Cristiano erano sembrate drammatiche. Sul posto era giunto l’elisoccorso per il trasporto in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata ma, purtroppo, oggi è deceduto. Sui social tantissimi i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa del giovane ai quali si aggiunge anche l’associazione Basta vittime sulla 106 che si stringe al dolore dei familiari per quest’ennesima tragedia.

