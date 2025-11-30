Intimidazione a imprenditore in Calabria, incendiata l'auto aziendale

Santa Maria del Cedro (Cosenza) - L'auto aziendale di un imprenditore che collabora con l'Amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro è stata completamente distrutta da un incendio le cui cause sono in corso di accertamento ma non si esclude il dolo. La stessa vettura era stata danneggiata alcune settimane fa. Lo rende noto il sindaco di Santa Maria del Cedro Ugo Vetere.

"Esprimo la mia piena vicinanza all'imprenditore e alla sua famiglia - afferma il sindaco in una nota - e condanno con assoluta fermezza ogni forma di violenza e intimidazione. Confido nel lavoro delle forze dell'ordine affinché venga fatta al più presto piena chiarezza. Purtroppo registriamo un clima sociale sempre più teso, alimentato anche dal dibattito politico locale, che rischia di favorire gesti come questo. Un atto che ferisce non solo un cittadino, ma l'intera comunità".

"Continuerò, insieme all'Amministrazione comunale e al gruppo Continuità e Concretezza - conclude Vetere - a lavorare per garantire serenità, sicurezza e coesione sociale alla nostra Santa Maria del Cedro"