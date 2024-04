Lamezia, avvocato lametino assolto dall'accusa di truffa ad assicurazioni

Catanzaro - La corte d'Appello di Catanzaro si è espressa oggi sulla sentenza di primo grado, emessa nel 2020, in relazione ad alcune ipotesi di reato di truffa ed estorsione a danno di compagnie assicurative, aggravate dal metodo mafioso e che vede coinvolti - fra gli altri - l'avvocato lametino Giovanni Scaramuzzino, Luigi Trovato (che è deceduto dopo la sentenza di primo grado) e Franco Trovato.

Il primo grado si era chiuso con la condanna, oggi invece la corte ha assolto "per non aver commesso il fatto" Scaramuzzino - difeso dai legali Francesco Gambardella e Francesco Siracusano - e ha rideterminato la pena Franco Trovato. escludendo l'accusa di mafiosità per truffa (delitto dichiarato prescritto). ll processo è nato nell’ambito dell’operazione “Perseo”.