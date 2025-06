Una domenica dedicata al ciclismo con il Trofeo Città di Pianopoli, Memorial Franco La Sorte e il Medio Fondo Pippo Pozzato l’8 giugno

Pianopoli - Tutto pronto per una giornata tutta dedicata agli amanti delle due ruote. La data da segnare è quella di domenica 8 giugno dalle 8:30. In programma, il Decimo Trofeo Città di Pianopoli che prevede la partenza della gara ciclistica amatoriale “Pianopoli” su un percorso ondulato e arrivo in salita di 75 km. Al via anche l’Ottavo Memorial Franco La Sorte e Quarto Medio Fondo Pippo Pozzato. Premiazione: primi 3 assoluti premiati con buoni speda; prime tre società; primi 5 di categoria più maglia per i primi di categoria.

La manifestazione sportiva è promossa dalla società “Asd Pianopoli Bike Team” ed è stata autorizzata dalla Regione Calabria - Dipartimento “Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile” - settore “Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile”.

Le strade interessate: la sp 80 (dal km 4 al km 0) sp 163/2 (dal km 5 al km 12,96); ss 19 (dal km 0 al km 0,3); sp 170/2 (dal km 4,6 al km 0); sp 86 (dal km 0 al km 2,8); sp 109 (dal km 3,8 al km 4,8).

Per consentire la gara ciclistica viene predisposto anche un idoneo servizio con specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali in merito alla sospensione temporanea della circolazione. Per consentire la gara in sicurezza, il comune di Pianopoli, inoltre, ordina le seguenti modifiche al traffico: “per il giorno 08/06/2025 il divieto di transito, di sosta e fermata su via Roma (da incrocio con via Manzoni a incrocio con via Cosentini), via Cosentini (da incrocio con via Roma a incrocio con via Addolorata), via e. Berlinguer, via G. Congiusta, dalle ore 7,00 a fine manifestazione gara ciclistica. Conseguentemente a quanto disposto, deriva la necessità di vietare il transito in via Manzoni in direzione via Roma, via Addolorata e parte di via Cosentini (dall’incrocio con via Roma e fino all’incrocio con via Mazzini) e via Foria; che vengano osservate tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Calabria prot. n. 402901 del 05/06/2025, nonché in quelle contenute dai relativi nulla-osta rilasciati dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ed A.N.A.S. S.p.A per come riportato nella suddetta autorizzazione; che vengano osservate le disposizioni contenute nel provvedimento emanato dalla Prefettura di Catanzaro prot. n. 59067 del 06/06/2025; che sia assicurato il servizio sanitario di pronto soccorso durante la manifestazione e che la stessa sia regolarmente assicurata per la responsabilità civile contro terzi”.