Lamezia, operazione "Filo rosso": revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata per Giuseppe Cappello

Catanzaro - Il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di Giuseppe Cappello, difeso dagli avvocati Salvatore Cerra e Valerio Mercuri, disponendo la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata allo stesso irrogata dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza del 2020 nel processo "Filo Rosso". Cappello era stato sottoposto alla misura per la durata di tre anni, in forza di un’ordinanza applicativa emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo in data 16 maggio 2024.

Il Giudice, alla luce degli elementi sopravvenuti successivamente alla condanna, accogliendo le argomentazioni difensive, ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata e dichiarato cessata la pericolosità sociale di Cappello.