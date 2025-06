Lamezia, Giornata Nazionale dello Sport al parco Impastato nel ricordo della professoressa Albertina Barilaro Scarpino

Lamezia Terme - Domenica 15 giugno ha avuto luogo in tutta Italia la Giornata Nazionale dello Sport, organizzata dal CONI Nazionale. A Lamezia Terme la manifestazione si è svolta presso il “Parco Peppino Impastato” ed ha coinvolto diverse Federazioni Sportive. Giovanissime e Giovanissimi si sono divertiti praticando la propria disciplina sportiva ma anche provandone altre, con grande divertimento e soddisfazione degli intervenuti e delle associazioni sportive presenti.

"La Giornata Nazionale dello Sport, in particolare a Lamezia Terme - si legge in una nota - ha evidenziato un entusiasmo non bilanciato dalla carenza di spazi sportivi idonei di cui le discipline rappresentate a Lamezia Terme e nel suo vasto Circondario hanno bisogno per esprimersi al meglio. Si spera che a garantire questo diritto sarà l’appena eletta Amministrazione Comunale. Un ringraziamento particolare va al CONI Provinciale, rappresentato dal Dott. Giuseppe Pipicelli, alla “Cooperativa Malgrado Tutto”, nella persona della Dott.ssa Linda Mazza, che ha messo a disposizione il “Parco Peppino Impastato”, a Salvatore Raccuglia (A.S.D. Pattinaggio Lamezia) ed a Sergio Servidone, Fiduciario Locale Zona Tirrenica del CONI Calabria, per l’organizzazione, alla Dott.ssa Annalisa Spinelli, nuovamente eletta al Consiglio Comunale di Lamezia Terme, che ha portato il saluto del Sindaco di Lamezia Terme, Avv. Prof. Mario Murone".

Proprio il 15 Giugno è ricorso anche l’ottavo anniversario della scomparsa della Prof.ssa Albertina Barilaro Scarpino, insegnante di Educazione Fisica nella Scuola Pubblica per oltre 42 anni, fondatrice con l’A.P.D. Gascal, della prima palestra privata della storia di Nicastro, ora Lamezia Terme, e pioniera della Ginnastica Ritmica nel Sud Italia. La Prof.ssa Barilaro Scarpino ha lasciato con la sua opera didattica, di formazione, di diffusione della Ginnastica e per l’attività agonistica svolta, un segno indelebile nella Storia della Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.). Intenso il ricordo pronunziato da Sergio Servidone. Salvatore Raccuglia ha evidenziato la visione predittiva della Prof.ssa Barilaro Scarpino, co-fondatrice insieme al Prof. Mario Barberio dell’”A.S.D. Pattinaggio Lamezia”. La manifestazione si è chiusa con il saluto ed il ringraziamento a tutte le realtà sportive calabresi del neo eletto Presidente del CONI Regionale Tino Scopelliti.