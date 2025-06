Beach Soccer: Under 20 dell'Icierre Lamezia battuta 5-4 dal Lazio nella finale Supercoppa di categoria

Terracina - Finale di Supercoppa 2025 amara per l’Under 20 dell’Icierre Lamezia Beach Soccer, riuscita, sulla sabbia di Terracina, soltanto a portare la Lazio fino al tempo supplementare di una gara molto equilibrata e combattuta. Così com’era già successo nell’atto conclusivo dello scudetto di categoria 2024, pure stavolta i capitolini hanno avuto la meglio, aggiudicandosi il trofeo che mette di fronte la squadra campione d’Italia in carica e la detentrice della Coppa Italia. Perfetto equilibrio nel primo dei tre tempi regolamentari, chiusosi sull’1-1 per effetto del quasi fulmineo vantaggio icierrino a firma Theodoro e del successivo pari di Brugi. In apertura di seconda frazione, i biancocelesti piazzavano un micidiale uno-due con Sannibale e Romano. La reazione lametina si materializzava ad inizio del terzo tempo, allorquando Muraca e Tutino riportavano in perfetto equilibrio il match. Si andava così al supplementare di 3’, nel quale la Lazio BS aveva la meglio grazie a due calci piazzati trasformati magistralmente da Valentini e Sannibale. Vana la girata al volo di Muraca, a raccogliere un angolo di Rai, valsa il momentaneo 4-4.

Amareggiato per l’esito finale, ma comunque prodigo di belle parole per i propri ragazzi, mister Luca Montesanti a fine gara. “Ai miei posso solo dire grazie perché hanno dato tutto. Ma in campo ci sono anche gli avversari. E’ stata una sfida molto equilibrata e tirata”.

F. G.