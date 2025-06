Oltre 650 atleti per la Giornata nazionale dello sport del Coni, tappa anche a Lamezia

Lamezia Terme - Sono state 27 le federazioni che hanno aderito alla manifestazione che si è tenuta nel parco Gaslini del capoluogo e al parco Peppino Impastato di Lamezia in mattinata, per raggiungere il lungomare di Squillace nel pomeriggio di domenica 15 giugno. Circa 650 atleti di tutte le età hanno liberamente praticato tutti gli sport federali. Basket, calcio, bici, tennis, danza sportiva, Taekwondo, sono solo alcuni esempi delle attività presenti. A dare il via ai giochi nelle tre le location, la tradizionale sfilata delle federazioni, seguita dalla corsa del tedoforo e dall'accensione della fiaccola per far sentire i partecipanti piccoli campioni olimpici.

L'inno nazionale a Catanzaro, ha accolto il presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti, che ha presenziato anche alla kermesse a Lamezia, dove erano presenti i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Scopelliti ha parlato dell'importanza della Gns, istituita dalla Presidenza del Consiglio, che quest'anno non si è tenuta come di consueto la prima settimana di giugno, ma contemporaneamente al giubileo dello sportivo, in tutte le province calabresi.

"Speriamo che nel tempo - ha detto Scopelliti - queste giornate possano essere sempre di più. Noi crediamo nello sport, ci abbiamo sempre creduto. Potete notare sui nostri volti la passione, il volontariato, la voglia di fare, soprattutto per le nuove generazioni. Lo sport insegna a rispettare le regole. Insegna a rispettare gli avversari, le decisioni del giudice di gara o degli arbitri. Insegna tante altre cose, però in una regione, in una terra in cui qualcuno pensa di fare le proprie regole e di farle rispettare, noi sportivi dobbiamo insegnare quali sono i veri valori dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo". Le tre tappe sono state curate dallo staff tecnico della delegazione Coni Catanzaro, coordinate da Giorgio Scarfone e dal delegato provinciale Pino Pipicelli con i fiduciari di zona Giampaolo Mungo, Sergio Servidone e Santino Mineo.