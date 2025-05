Lamezia, ragazzo di 19 anni trasportato in elisoccorso a Catanzaro dopo caduta dal secondo piano

Lamezia Terme - Un elisoccorso è atterrato nel tardo pomeriggio in viale Salvemini. Secondo le prime informazioni l’intervento si è reso necessario per trasportare un ragazzo di 19 anni presso l'ospedale di Catanzaro per politrauma. Il giovane, precipitato dal secondo piano di una finestra - è stato soccorso dai sanitari dell’ambulanza giunta sul posto. Anche i carabinieri sono intervenuti per quanto di competenza per l'avvio delle indagini sull'accaduto. Al momento nessuna ipotesi è eslcusa.

