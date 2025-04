Lamezia, scontro fra due auto in via del Progresso: feriti

Lamezia Terme – Scontro fra due auto in via del Progresso. Secondo le prime informazioni, due Fiat Panda si sono scontrate frontalmente, a causa del forte impatto una delle due si è ribaltata sulla sede stradale. Sul posto sono giunti i soccorsi. Il 118 per prestare le prime cure ai feriti e il trasporto in ospedale, Polizia Locale per i rilievi del caso e regolare la circolazione e i Vigili del fuoco. L’Intervento di questi ultimi è valso anche ad estrarre un anziano rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto.

