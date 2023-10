Lamezia Terme – Incidente questo pomeriggio su via Salvatore Raffaele. Ad essere coinvolti nel sinistro una moto e una macchina. Da quanto si apprende i feriti sarebbero due.

Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare a Catanzaro il centauro e dell'ambulanza per prestare i soccorsi al conducente dell'auto. Sul posto la polizia locale per stabilire la giusta dinamica del sinistro. Disagi al traffico nel tratto di strada interessato.