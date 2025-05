Spaccio a Caraffa di Catanzaro, sequestri di droga e due arresti

Girifalco - Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco, con il supporto del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due soggetti gravemente indiziati del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di successiva vendita a terzi.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Girifalco, ha consentito di delineare - nella fase delle indagini che necessita della successiva verifica dibattimentale - lo stabile inserimento dei soggetti destinatari del provvedimento cautelare in una florida attività di smercio di sostanze stupefacenti di varia tipologia (marijuana, cocaina e hashish), che si svolgeva nel territorio di Caraffa di Catanzaro ed aree limitrofe.

Le investigazioni si sono sviluppate attraverso attività tecniche e di tipo tradizionale, tra cui servizi di osservazione, pedinamenti e riscontri che hanno consentito di trarre in arresto in flagranza per cessione di sostanze stupefacenti un soggetto, deferire in stato di libertà un altro, sequestrare ingenti quantità di stupefacenti, nonché identificare e segnalare alle Autorità Amministrative 11 assuntori, in relazione ai quali sono stati avviati poi i relativi iter terapeutici. Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate pende attualmente nella fase delle indagini preliminari. Nel corso delle indagini, inoltre, sono stati sequestrati 2000 grammi di marjuana, e 450 di hashish destinati alla piazza di spaccio di Caraffa di Catanzaro.