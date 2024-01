Lamezia Terme – Incidente nel tardo pomeriggio su via Marconi. Ad essere coinvolti nel sinistro un’auto e una moto che si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Ferito il ragazzo alla guida della moto. Sul posto è intervenuto il 118 per prestare le cure necessarie e la polizia locale per quanto di competenza e stabilire la giusta dinamica del sinistro.

