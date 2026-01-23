Omicidio-suicidio nel Vibonese, commercialista uccide la moglie a colpi di pistola e si toglie la vita

Mileto - Un commercialista di 63 anni, Pasquale Calzone, ha ucciso la moglie, Assunta Currà, di 55, con alcuni colpi di pistola e si è poi tolto la vita con la stessa arma. E' successo a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Secondo quanto si è appreso, la coppia era in fase di separazione da circa un anno. L'omicidio-suicidio è avvenuto nell'abitazione dell'uomo. Stando a quanto è emerso dalle prime indagini dei carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, Calzone ha ucciso la moglie con l'arma che deteneva legalmente al culmine di una lite legata alla separazione in corso.

Pasquale Calzone e Assunta Currà avevano un figlio adulto che vive fuori dalla Calabria. Dalle prime indagini è emerso che la donna era andata nella casa in cui, prima della separazione, viveva la coppia, per recuperare alcuni suoi effetti personali. A scoprire i cadaveri è stato il fratello di Calzone che si era recato nell'abitazione in cui è avvenuto l'omicidio-suicidio. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di turno di Vibo Valentia.