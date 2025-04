Pensionato perde la vita travolto da un trattore nel Cosentino

San Giorgio Albanese - Un pensionato è morto stamani a San Giorgio Albanese, nel cosentino, travolto dal trattore sul quale stava facendo dei lavori di manutenzione in un terreno. Il mezzo, per cause in corso d'accertamento, gli è finito addosso uccidendolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che hanno estratto il pensionato da sotto il mezzo e hanno messo in sicurezza l'area, e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. I carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano hanno avviato i rilievi per stabilire con certezza la dinamica dell'incidente.

