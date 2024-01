Presidente Occhiuto coinvolto in un incidente su A2 tra svincoli di Pizzo e Lamezia, assistente in prognosi riservata - Reazioni

Lamezia Terme - Ferito il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull'autostrada A2 tra gli svincoli di Pizzo e Lamezia Terme in direzione nord. In sala operatoria per un intervento alla testa a causa di un trauma cranico, invece, l'assistente del presidente Occhiuto, Veronica Rigoni. Al momento i medici dell'ospedale di Catanzaro si sono riservati la prognosi. Occhiuto, invece, nell'incidente ha riportato la lussazione di una spalla. In ogni caso è stato portato nell'ospedale di Catanzaro per controlli. Sul mezzo, guidato dall'autista, erano presenti anche il figlio del Governatore e la sua collaboratrice. La vettura, secondo quanto si è appreso, avrebbe perso aderenza finendo contro un muretto che delimita la sede stradale. Il presidente della Regione era diretto da Reggio a Cosenza per il congresso provinciale del partito.

Sul posto sono intervenuti l'eliambulanza e un'ambulanza inviata dalla centrale operativa di Vibo Valentia, mentre altre sono state allertate da Lamezia, così come è stato contestualmente allertato il direttore della Centrale unica regionale del 118 dottor Riccardo Borselli.

Reazioni

Tajani: "Un abbraccio a Occhiuto e allo staff dopo l'incidente"

"Un abbracìcio al Presidente della Calabria Roberto Occhiuto e al suo staff rimasti coinvolti in un incidente stradale tra Pizzo e Lamezia. Auguriamo loro un pronto recupero. Tra poco a Cosenza gli tributeremo un lungo applauso in occasione del congresso provinciale di Forza Italia". Lo scrive su X il vicepremier Antonio Tajani.

"Ho appena sentito il presidente Occhiuto per telefono e sta bene così come tutto il suo staff. Sono in ospedale per dei controlli ma la situazione non è grave". Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio Tajani arrivando a Zumpano dove oggi si celebra il congresso provinciale cosentino di Forza Italia in merito alle condizioni del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Ronzulli (FI): "Auguri pronta ripresa a Occhiuto"

“Desidero fare i più affettuosi auguri di una pronta ripresa al presidente Roberto Occhiuto e al suo staff, coinvolti oggi in un incidente stradale”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

Lega Calabria: "Auguri di pronta guarigione al presidente Occhiuto e ai passeggeri coinvolti"

"Caro presidente Occhiuto, La Lega Calabria desidera esprimere i suoi più sinceri auguri di pronta guarigione a lei e a tutti i passeggeri coinvolti nell'incidente stradale avvenuto sull'A2. Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto e speriamo che tutti possano riprendersi al più presto. È con grande preoccupazione che abbiamo appreso delle lesioni riportate durante l'incidente. Siamo consapevoli che lei ha subito un trauma alla spalla, mentre la sua segretaria, Veronica Rigoni, è attualmente in sala operatoria per un trauma cranico con emorragia cerebrale. Le nostre preghiere e pensieri sono con lei e con tutti coloro che sono stati colpiti da questo incidente. Siamo grati per l'intervento tempestivo dei soccorsi, inclusi il 118 ed elisoccorso, che hanno fornito assistenza immediata sul luogo dell'incidente. Inoltre, siamo fiduciosi nelle competenze e professionalità del personale medico dell'ospedale "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro, dove lei e il suo staff sono attualmente sotto osservazione. Confidiamo che riceverete le migliori cure possibili e che sarete in grado di recuperare completamente. La Lega Calabria è al suo fianco in questo momento difficile. Sappiamo che lei è un leader forte e determinato, e siamo certi che supererà questa prova con la sua solita forza e determinazione. Siamo ansiosi di rivederla presto in piena salute e di continuare a lavorare insieme per il bene della nostra amata regione Calabria. Le inviamo i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione e ci mettiamo a sua disposizione per qualsiasi supporto di cui possa aver bisogno".