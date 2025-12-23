Rapina al mercato ortofrutticolo di Taurianova, commerciante ferito da colpo di pistola

Taurianova (Reggio Calabria) - Un commerciante è rimasto ferito nel corso di una rapina a Taurianova. Tre o quattro persone, armate di pistola e fucili, sono entrate nei locali del mercato ortofrutticolo con l'intento di rapinare un proprietario di un box. Nel corso dell'azione sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Uno di questi, di rimbalzo, ha colpito il proprietario del box. Il proiettile lo ha raggiunto a una gamba e l'uomo non è in pericolo di vita. L'uomo è stato soccorso dai sanitari e accompagnato in ospedale. I malviventi, dopo aver preso il denaro, si sono allontanati a bordo di un'auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, avvertita la Procura di Palmi, hanno avviato le indagini e stanno eseguendo i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica della rapina. Gli investigatori stanno visionando le telecamere presenti nella zona per capire la direzione in cui si sono allontanati i rapinatori.