Ricercato in Calabria per droga, arrestato in Spagna

Reggio Calabria - Sfuggito il 29 febbraio scorso a una retata dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, Sebastian Ionut Gutuman, 23 anni, è stato arrestato in Spagna, a Pamplona. Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo nell'ambito dell'operazione 'Perseverant' sui flussi di droga fra i giovani della Piana di Gioia Tauro. L'indagine, coordinata dal procuratore Emanuele Crescenti e dal sostituto Davide Lucisano della Procura di Palmi, era partita nel marzo 2020 dopo la denuncia del padre di una giovane consumatrice di droga che si era rivolto ai carabinieri di Taurianova e San Martino di Taurianova. Gli investigatori hanno scoperto un florido mercato di stupefacenti con centro a Taurianova e ramificazioni a Rosarno, Platì e Gerocarne, dove avevano base i fornitori del narcotico. Il catturando e la sua famiglia conducevano a Pamplona una vita normale, in totale anonimato. Nel frattempo, però, i carabinieri erano riusciti a bucare il circuito di telefoni 'citofoni' utilizzato dal Gutuman e dai suoi complici e li monitoravano. Quando la madre del giovane, parlando con un parente, ha rivelato di aver lasciato l’Italia e di essere in Spagna, è stato attivato il servizio di Cooperazione internazionale del ministero dell’Interno, che, presi contatti con la controparte spagnola, ha permesso lo scambio di informazioni fra carabinieri e i gendarmi della Guardia Civil. Gutuman è stato riportato in Italia ed è in custodia cautelare in attesa di processo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA