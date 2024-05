Lamezia, al via il “Calabria Evolution Kart Day” in memoria di Daniel Villella

Lamezia Terme – Motori accesi. È partita l’iniziativa “Calabria Evolution Kart Day – 1° Memorial Daniel Villella”. Passione di grandi e piccini, in città giornata dedicata ai go kart in memoria di Daniel Villella, 39enne che perse la vita nel settembre 2020 in un incidente stradale tra Amato e Marcellinara. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva “Calabria Evolution kart” con il patrocinio del comune di Lamezia Terme. I dettagli della manifestazione sono stati, infatti, svelati nel corso di una conferenza stampa tenuta, nei giorni scorsi, nella sala Luisi del comune. L’evento sportivo è in corso e interessa diverse vie della città come viale Don Luigi Costanzo e tra via Leonardo da Vinci e Cristoforo Colombo che già dalla giornata di sabato 18 maggio si sono riempite di colori e di emozioni per gli amanti della velocità e del rombo dei motori. “L’intento della manifestazione - evidenziano gli organizzatori - si pone quale momento di promozione del kartismo, delle sue peculiarità, offrendo a tutti gli appassionati del settore di incontrarsi, e trascorrere una due giorni all’insegna della adrenalinica passione per i Go-Kart”. Partito questa mattina, il Memorial si concluderà nel pomeriggio con le premiazioni.

Le modifiche alla circolazione stradale tra via Da Vinci e Colombo

Considerato che la Manifestazione di promozione sportiva richiama numerosi partecipanti da tutto il territorio dal Comune sono state disposte le modifiche temporanee alla circolazione stradale:

“L’istituzione temporanea del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di Polizia e di Emergenza e di quelli a supporto dell'organizzazione, su Viale Don Luigi Costanzo, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via L. da Vinci e l'intersezione con Via C. Colombo, dalle ore 08.00 di Sabato 18 Maggio alle ore 18.00 di Domenica 19 Maggio 2024; Nelle vie adiacenti, confluenti e confinanti, interessate dalla Manifestazione e in caso di necessità, su altre strade e/o vie non comprese nel presente provvedimento, il traffico sarà limitato e/o dirottato a seconda delle esigenze e secondo le direttive impartite dal Comando della Polizia Locale, ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale; I partecipanti e gli spettatori per quanto riguarda la sosta dei veicoli, potranno usufruire delle aree parcheggio individuate nel Piano di Evacuazione; I mezzi di Polizia, Ambulanze e di Emergenza saranno allocati nei posti previsti dal piano di 'Gestione e di Emergenza'".

Inoltre, “è fatto obbligo al responsabile della società sportiva di attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni: di garantire, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento, un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico ed alle intersezione stradali; che siano rese note al pubblico, in tempo utile, le disposizioni di sicurezza che saranno adottate, con l’indicazione esatta dell’inizio e della fine della competizione; sia data la massima pubblicità alla manifestazione al fine di comunicare all’utenza il suo svolgimento anche attraverso i mezzi d’informazione; sia garantita la tutela della strada, delle pertinenze, della segnaletica e dei relativi manufatti e non siano arrecati danni all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei luoghi interessati dalla manifestazione o vengano apposti adesivi sulla segnaletica stradale; al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti gli eventuali cartelli, gazebo, attrezzature e manifesti presenti sull'area, ripristinando il preesistente stato dei luoghi; di dare tempestiva comunicazione al Comando della P.L. di ogni sopraggiunta esigenza legata alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare”.