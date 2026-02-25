Rifiuti speciali e carcasse di veicoli in un terreno agricolo: denunciati padre e figlio a Motta Santa Lucia

Motta Santa Lucia - I Carabinieri della Stazione di Conflenti hanno posto sotto sequestro, in agro del Comune di Motta Santa Lucia, un’area di circa 120 mq abusivamente adibita a deposito incontrollato di rifiuti, tra cui rifiuti speciali pericolosi altamente inquinanti. Due persone, padre e figlio, sono state deferite in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Lamezia Terme, rispettivamente in qualità di concessionario a titolo gratuito e proprietario del terreno agricolo, per avervi depositato, senza alcun titolo autorizzativo, diverse decine di rifiuti ingombranti, tra cui carcasse di veicoli, materiale ferroso di vario tipo, nonché vetro, vernici e materiale plastico, tutti notoriamente pericolosi per la salute delle persone.

L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno quotidiano a tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alle aree montane e alle aree protette del territorio calabrese, al fine prioritario di assicurare la salute dei cittadini, invitati a segnalare, anche mediante il Numero Unico di Emergenza 112, eventuali violazioni in materia ambientale. Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari.