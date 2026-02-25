Traffico e spaccio di droga con metodo mafioso, 13 arresti nel crotonese

Cirò Marina - Tredici persone sono state arrestate - 10 in carcere e tre ai domiciliari - in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro dai carabinieri a Cirò Marina (Crotone). L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, supportati da quelli dei reparti, dipendenti dal Comando provinciale di Crotone, nonché del Nucleo cinofili, dell'8° Elinucleo e dello Squadrone eliportato "Cacciatori" Calabria di Vibo Valentia. I 13 sono indagati a vario titolo per traffico, detenzione, ai fini dello spaccio, e smercio delle sostanze stupefacenti aggravati dal metodo o dalle finalità mafiose.

