Scavi clandestini e traffico di reperti archeologici, maxi operazione dei Carabinieri anche in Calabria: 56 misure cautelari

Catanzaro - Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, supportati dai Reparti territoriali competenti, stanno eseguendo 56 ordinanze di custodia cautelare emesse dai Tribunali di Catania e di Catanzaro nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di far parte di gruppi criminali dediti agli scavi clandestini e alla ricettazione di beni archeologici trafugati. Oltre 200 i militari impegnati. I dettagli saranno forniti durante una conferenza stampa, che si terrà contemporaneamente nelle sedi del Comando Carabinieri TPC di Roma, della Procura di Catania e della Procura di Catanzaro, con collegamento video tra le tre sale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA