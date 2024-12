Scontro tra auto e mezzi pesanti sull'A2 nel Cosentino, perdono la vita madre e figlia di 10 anni: 8 feriti

Mormanno (Cosenza) - Una madre e la figlia di dieci hanno perso la vita in un incidente avvenuto sull'Autostrada del Mediterraneo, in direzione Nord, tra Mormanno e Laino. L'incidente ha coinvolto più veicoli leggeri e pesanti, probabilmente dopo un tamponamento. Sul posto per i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente è intervenuta la Polizia stradale di Lagonegro (Potenza).

Vittime sono una donna e figlia di 10 anni

Sono una donna di 39 anni e la figlia di 10 le vittime dell'incidente, originarie di Messina, erano dirette a Nord. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 11 automobili. Otto persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave ma, secondo quanto si è appreso, non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo dove è avvenuto l'incidente sta piovendo. Nello scontro, oltre alle 11 vetture, sono rimasti coinvolti un autoarticolato, un pullman ed un furgone. Sul posto, in prossimità dello svincolo di Mormanno, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari. L'autobus è rimasto coinvolto in modo e non sono segnalati feriti gravi a bordo. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre i feriti dalle lamiere affidati poi al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il trasporto in ospedale.