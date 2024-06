Tragedia migranti al largo della Calabria, Guardia costiera recupera 3 corpi

Reggio Calabria - La nave Dattilo della Guardia costiera, a quanto si apprende, ha recuperato 3 corpi nella zona del naufragio di ieri ad un centinaio di km dalle coste calabresi di una barca a vela che era partita 8 giorni prima dalla Turchia. Oltre alla nave ci sono anche due motovedette della Guardia costiera che da ieri pattugliano l'area alla ricerca dei dispersi, una sessantina secondo i superstiti portati in salvo a Roccella Ionica. E' stato anche ispezionato lo scafo del veliero semiaffondato, ma ancora a galla, senza trovare però nulla. Le ricerche proseguono.

I tre corpi recuperati in mare dalla Guardia costiera sono stati presi a bordo dalla motovedetta Cp 289 che è partita in direzione Roccella Ionica. L'arrivo in porto è previsto dopo mezzanotte. E' quanto si apprende dalla Prefettura di Reggio Calabria.