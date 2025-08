Tragico incidente nel Reggino, morti marito e moglie

Reggio Calabria - Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla strada provinciale che collega Rosarno a San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro. Nel violento impatto, che ha coinvolto due auto, sono deceduti marito e moglie, originari di Rosarno, mentre una terza persona è rimasta ferita. Indagini sono in corso per stabilire la dinamica del tragico incidente.

Lo scontro frontale ha coinvolto una Fiat Panda e una Volkswagen Golf. Gli occupanti della Fiat Panda, una coppia di coniugi, sono stati estratti dalle lamiere grazie all’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118. Entrambi sono stati trasportati in condizioni critiche presso l’ospedale di Polistena. Dove, a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto, sono deceduti. L’occupante della Volkswagen Golf, anch’egli ferito gravemente, è stato trasportato d’urgenza allo stesso nosocomio. La strada provinciale è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Polistena, i Carabinieri della Stazione di San Ferdinando e una pattuglia della Polizia del Commissariato di Gioia Tauro. L’intervento si è concluso nella notte con la riapertura della sede stradale.